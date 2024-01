Il presidente del M5S sotto la sede del partito di Via Campo Marzio, a Roma

La Camera dei deputati ha approvato la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative ucraine. I deputati di centrodestra e quelli di Azione, Italia Viva e Più Europa hanno votato a favore della risoluzione mentre il Partito democratico si è astenuto. “Il Movimento 5 Stelle costituisce un’eccezione. Abbiamo inviato no all’invio di ulteriori forniture militari all’Ucraina”, ha dichiarato il presidente grillino Giuseppe Conte sotto la sede del partito di Via Campo Marzio, a Roma. “Il governo continua ad assecondare le indicazioni di Washington a piegarsi passivamente a questa logica bellicista di un’escalation militare che non sta portando frutti se non morti e distruzioni”, ha aggiunto. “Ancora qualche mese fa il presidente Meloni scommetteva sulla vittoria sulla Russia. Una scommessa che noi non abbiamo mai fatto, perché riteniamo che assecondare questa escalation militare allontani una via di uscita”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata