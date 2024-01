Il ministro della Difesa alla Camera per la proroga dell'invio di armi e materiali in Ucraina

Le polemiche su Acca Larentia? “Io non leggo più i giornali, nemmeno su quello che riguarda la Difesa”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto intercettato in Transatlantico prima delle comunicazioni sulla proroga dell’invio di armi e materiali in Ucraina. Prende le distanze dai saluti romani? “Ho sempre preso le distanze e ho sempre preso le distanze da ogni manifestazione che ricordi i regimi passati“, risponde.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata