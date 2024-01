L'opera racchiude "tutte le eccellenze italiane a Indicazione Geografica"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto in omaggio l’edizione 2024 dell’Atlante Qualivita, edita dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana – Treccani e realizzata dalla Fondazione Qualivita, con la collaborazione di Origin Italia, AssoDistil e i Consorzi di Tutela italiani DOP e IGP.

Si tratta, spiega una nota, “dell’unico volume che racchiude tutte le eccellenze italiane a Indicazione Geografica, con descrizioni dettagliate sul metodo di lavorazione, la storia, le normative, le caratteristiche nutrizionali e organolettiche dei prodotti stessi. L’opera, composta da 1.064 pagine e divisa nelle sezioni Cibo, Vino e Bevande spiritose, articolate in singole schede di 527 denominazioni vitivinicole, 35 bevande spiritose e 325 prodotti agroalimentari, è stata donata al premier italiano dal Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida”.

“Siamo orgogliosi di aver omaggiato il Presidente del Consiglio con l’Atlante Qualivita, l’enciclopedia dell’agroalimentare di qualità italiano. Questo riconoscimento – ha dichiarato Mauro Rosati, Direttore della Fondazione Qualivita – rappresenta un ulteriore stimolo per la Fondazione Qualivita insieme a Treccani a proseguire nel percorso di valorizzazione culturale delle filiere DOP IGP, anche in previsione di due importanti sfide come quella del G7 agricoltura, che si terrà in Italia nel 2024, e del riconoscimento della Cucina italiana come patrimonio Unesco”.

“La nuova edizione aggiornata e arricchita dell’Atlante – ricorda Massimo Bray, Direttore Generale della Enciclopedia Italiana – rinnova la collaborazione tra la Fondazione Qualivita e l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani nell’ottica della valorizzazione di questo ormai imprescindibile lavoro di sistematizzazione delle informazioni sulle eccellenze enogastronomiche del nostro Paese. Uno straordinario patrimonio di ricchezza economica e culturale che viene in queste pagine accuratamente censito in tutta la sua complessità e varietà, disegnando al tempo stesso una mappa quanto mai esaustiva del nostro territorio e della qualità dei suoi prodotti, anche in un’ottica di sostenibilità e di difesa dell’ambiente”.

