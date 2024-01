Opposizioni all'attacco sul caso dei saluti romani alla commemorazione della strage

Opposizioni all’attacco sul caso di Acca Larentia, a Roma, dove domenica centinaia di militanti di estrema destra hanno fatto il saluto romano per commemorare i tre attivisti del Fronte della gioventù uccisi il 7 gennaio 1978. “Fratelli d’Italia non ha nulla a che vedere con quanto accaduto”, commenta Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fdi. “Nessuno ha ricordato che le vittime erano di destra e i carnefici di sinistra”, ha aggiunto Donzelli, sottolineando come “per duecento imbecilli utili solo alla sinistra stanno facendo passare il ribaltone”.

