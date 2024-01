Il Ministro degli Esteri: "Convincere Israele a reazione proporzionata"

“Escalation in Medio Oriente? Il rischio c’è, e noi stiamo lavorando attentamente per ridurre questo rischio, dobbiamo convincere Israele ad avere una reazione proporzionata, fermo restando che nessuno può metterne in discussione il diritto a sopravvivere”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando a margine del “Congresso delle idee” organizzato da Forza Italia Campania a Napoli. “Oggi ho parlato a lungo con il ministro degli esteri britannico Cameron e con il ministro degli esteri francesi Colonna – ha aggiunto Tajani – per vedere cosa possiamo fare insieme, siamo tutti quanti contrari all’escalation”.

