“Alcuni modi di manifestare non sono consentiti dalla legge e quindi saranno valutati”, ha dichiarato il capogruppo al Senato di Forza Italia

“Alcuni modi di manifestare non sono consentiti dalla legge e quindi saranno valutati”. Lo ha dichiarato il capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri in merito ai saluti romani alla commemorazione della Strage di Acca Larentia. Gasparri ha voluto però sottolineare un altro punto: “Io dico che la Procura di Roma non ha fatto nulla in quarant’anni”, evidenziando come “si sa tutto di quella vicenda, salvo il nome degli assassini. Io di questo sono indignato. Quindi, condannati i comportamenti sbagliati, vogliamo condannare pure gli assassini?”. Gasparri infine si chiede: “La Schlein ci vuole aiutare nella ricerca dei colpevoli?”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata