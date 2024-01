E sull'inchiesta Anas ribadisce la richiesta a Salvini di venirere a riferire in Aula

“Meloni sconfessa se stessa”. Risponde così Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, ai cronisti che gli chiedevano se le affermazioni fatte da Giorgia Meloni sul patto di stabilità fosse una delegittimazione del ministro Giorgetti: “Giorgetti l’ha firmato come governo italiano. È una responsabilità del governo italiano”, aggiungendo che la responsabilità dell’accordo “ricadrà sulle persone”.

“Hanno portato in Italia un’ulteriore forma di austerity. E l’hanno firmata loro” le parole dell’onorevole pentastellato che commenta anche l’inchiesta Anas e la richiesta fatta come Movimento 5 Stelle a Matteo Salvini di andare a riferire in parlamento in quanto ministro dei trasporti: “È doveroso che un ministro venga in parlamento e analizzi la questione nei fatti. Abbiamo chiamato Salvini come ministro. E lui non viene a rassicurarci su una cosa dove girano miliardi?”

