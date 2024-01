E' successo a una festa di Capodanno nel biellese alla quale era presente anche il sottosegretario alla Giustizia

Stava mostrando una mini-pistola, tipo Derrigner a due colpi, quando è partito un colpo per sbaglio ed ha ferito un uomo. Protagonista dell’episodio, che non ha avuto gravi conseguenze per la vittima, che se l’è cavata con una ferita di striscio alla gamba, è il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo.

Quest’ultimo aveva appena finito di festeggiare il Capodanno nella sede della Pro loco di Rosazza (in alta Valle Cervo, nel Biellese) dove la sindaca Francesca Delmastro, sorella del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, aveva organizzato un veglione per i parenti e gli amici più stretti.

Il 31enne che è rimasto ferito sarebbe il genero di uno degli agenti della tutela del sottosegretario, che era presente alla festa. L’arma era regolarmente detenuta da Emanuele Pozzolo, in possesso di porto d’armi. Sull’episodio indagano i carabinieri coordinati dalla procura.

Pozzolo: “Colpo accidentale ma non ho sparato io”

In merito all’incidente accaduto la notte di Capodanno nella sede della Pro Loco di Rosazza, confermo che il colpo di pistola – da me detenuta regolarmente – che ha ferito uno dei partecipanti alla festa è partito accidentalmente, ma non sono stato io a sparare”. Lo dichiara Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d’Italia, interpellato telefonicamente sulla vicenda che ha visto un 31enne ferito a una gamba la notte di San Silvestro.

Pd: “Meloni chiarisca su deputato FdI che gira armato”

“Apprendiamo da notizie di stampa che in occasione del capodanno, un deputato di FdI, armato e, sottolineiamo, che va in giro con il colpo in canna, ha ferito una persona vicina ad un agente di scorta al sottosegretario Delmastro Delle Vedove. Alla persona ferita va la nostra vicinanza, ma riteniamo questo un fatto gravissimo e un ulteriore comportamento del tutto incompatibile con i ruoli istituzionali che si ricoprono”. Lo afferma in una nota la responsabile giustizia del Pd Debora Serracchiani, che aggiunge: “Ci aspettiamo che Giorgia Meloni, segretaria del partito a cui appartengono gli esponenti protagonisti di tali azioni, intervenga per chiarire quanto accaduto e per adottare i provvedimenti conseguenti. In un paese normale ci si dimette per molto meno”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata