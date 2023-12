Il presidente della Repubblica in occasione del tradizionale discorso di fine anno

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato agli italiani in occasione del tradizionale discorso di fine anno. “Sappiamo di trovarci in una stagione che presenta tanti motivi di allarme, avvertiamo angoscia per la violenza a cui assistiamo. E’ indispensabile fare spazio alla cultura della pace”, ha detto il capo dello Stato.

