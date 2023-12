Il ministro della Cultura a margine della sua visita a Villa Floridiana a Napoli

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è andato a Napoli per effettuare un sopralluogo a Villa Floridiana e monitorare i lavori di restauro. A margine della visita ha incontrato la stampa e ha affrontato diversi temi tra cui quello della qualità della vita e del diritto alla salute. “La cultura è un fattore che integra la qualità della vita dei cittadini. Ma ci sono anche altri fattori determinanti che non dipendono da me: il contesto urbano, il sistema dei trasporti che oggi in Campania è molto carente. Ma il primo fattore è la sanità“, ha detto il ministro. “Il diritto alla salute è uno dei primi diritti. Ma in una regione come la Campania è ancora negato. Non lo dice Gennaro Sangiuliano ma è un dato che io leggo da cittadino, sui giornali, su studi analitici”.

