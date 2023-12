L'intesa, secondo fonti parlamentari, trovata prima della riunione del Cdm a Palazzo Chigi

Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, prima della riunione del Consiglio dei ministri a palazzo Chigi sarebbe stato raggiunto un accordo sul dossier relativo al Superbonus. Il vertice prima del Cdm ha visto protagonisti i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. L’intesa dovrebbe portare a un nuovo provvedimento ad hoc, e non a una norma contenuta nel Milleproroghe.



Il Cdm è iniziato intorno alle 17. All’ordine del giorno il dl Milleproroghe e l’attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Sul tavolo del governo anche l’esame definitivo di tre decreti legislativi in materia di adempimento collaborativo, contenzioso tributario e modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente. La riunione del Cdm, a causa dell’assenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni (alle prese con una sindrome otolitica), è presieduta dal vicepremier Antonio Tajani.

Soddisfazione da Forza Italia

“Accordo positivo su Superbonus. Grazie all’impegno di Forza Italia saranno tutelati imprese e cittadini, soprattutto quelli più deboli che non dovranno restituire soldi per i lavori non conclusi e verranno sostenuti per completarli. Passa la linea del Buongoverno di Forza Italia“. E’ quanto si legge sull’account X di Forza Italia.

