A riguardo potrebbe arrivare un provvedimento a parte

Sono 23 gli articoli nella bozza del decreto milleproroghe al vaglio del pre-consiglio dei ministri. Il documento visionato da LaPresse prevede disposizioni di proroga dei termini per i ministeri, ma non solo. Tra le misure delineate nel testo, figurano anche proroghe per il risanamento della baraccopoli di Messina, per il Fondo complementare al Pnrr riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, per l’attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni-Lep, una proroga di termini in materia di editoria. Nel capitolo dedicato alla previdenza viene inoltre soppressa la norma sui compiti affidati ad Assoprevidenza. Niente invece sul superbonus, su cui potrebbe arrivare un provvedimento a parte, nonostante le attese e le ipotesi che si erano rincorse nei giorni scorsi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata