Incominciata l'audizione del ministro Giorgetti

Sono ripresi i lavori della Commissione Bilancio della Camera sulla legge di Bilancio, con la discussione degli emendamenti presentati dalle opposizioni. L’obiettivo è chiudere i lavori di oggi entro le 19 con il mandato ai relatori, Carmen Letizia Giorgianni di Fratelli d’Italia, Nicola Ottaviani della Lega e Roberto Pella di Forza Italia.

Intanto è arrivato tra i banchi della V di Montecitorio, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. “Ho interrotto le ferie a qualcuno?”. Con una battuta il ministro dell’Economia ha fatto il suo ingresso in Commissione Bilancio della Camera, per riferire – come richiesto dalle opposizioni – sulla manovra, al vaglio della V di Montecitorio. Insieme al ministro, sono presenti per il governo il viceministro, Maurizio Leo, ed entrambi i sottosegretari al Mef, Federico Freni e Lucia Albano.

