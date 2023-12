Per il persistere dell’indisposizione della Presidente del Consiglio

“La Conferenza stampa di fine anno con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni prevista per domani, giovedì 28, non avrà luogo per il persistere dell’indisposizione della Presidente”. Lo comunica con una nota l’Ordine dei giornalisti, che assieme all’Associazione Stampa Parlamentare organizza l’evento. Gli organizzatori restano adesso “in attesa di indicazioni da parte della Presidenza del Consiglio per la nuova data”, conclude la nota. L’appuntamento era fissato per domattina alle 11 nell’aula del palazzo dei gruppi della Camera dei deputati.

