Il vicepremier: "Sono i partiti di sinistra a essere in difficoltà"

Il presidente di Forza Italia Antonio Tajani è intervenuto sulle indiscrezioni circa un presunto “processo interno” nel partito fondato da Silvio Berlusconi. “Processo interno a Forza Italia? Lo scrive Repubblica, la voce della verità, come no. È il giornale che racconta più bugie di tutti. I fatti dimostrano il contrario, non c’è una notizia”, ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri a Montecitorio.

“Questo dimostra che i partiti che Repubblica sostiene, cioè quelli di sinistra, sono in difficoltà. Ma le bugia hanno le gambe corte e si vedono nei risultati elettorali. Voto in giornalismo zero. Sono un po’ scadenti, non so come hanno fatto a passare l’esame. Se vogliono posso dare loro ripetizioni”, ha concluso Tajani.

