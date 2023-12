Videomessaggio di auguri della premier inviato ai contingenti italiani impegnati all'estero

“Grazie a nome mio, del governo e dell’Italia intera“. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio di auguri inviato dal Comando di vertice dell’area operativa interforze ai contingenti dei militari italiani impegnati all’estero. La premier ringrazia “per i sacrifici che fate per difendere la libertà e la sicurezza di persone che non conoscete in una nazione che non è neanche la vostra”. “Non sono scelte che si fanno per interesse personale, perché i sacrifici e le difficoltà che vi caricate non hanno un compenso adeguato”, prosegue, “sono scelte che si fanno perché ce lo chiede la nostra coscienza”. “Avrei dovuto oggi essere in Libano per portare gli auguri del governo e dell’Italia al contingente impegnato nella missione Unifil in un momento particolarmente delicato – prosegue -. Purtroppo questa volta l’influenza ha avuto la meglio, in questa difficile settimana, e non ho potuto essere presente. Mi dispiace e lo considero un viaggio semplicemente rimandato”.

