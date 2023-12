Il leader di Azione duro sul no alla ratifica del trattato

“Il Mes tornerà in aula prima di sei mesi”. A dirlo Carlo Calenda in uscita dal Senato per il voto di fiducia sulla legge di Bilancio. “Noi pensiamo che questo teatro non importi ma quando ci guardano da fuori pensano: ma come, un grande paese come l’Italia, la culla della civiltà occidentale, che si comporta come un paese di clown su trattati internazionali?”, l’affondo del leader di Azione.

