La leader dem: "Giorgetti dovrebbe valutare dimissioni"

“Sulla ratifica del Mes la maggioranza si è spaccata a dimostrazione di un europeismo di facciata da parte di alcuni partiti della maggioranza e del danno alla credibilità del Paese”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein incontrando i cronisti a Montecitorio, in merito alla bocciatura da parte della Commissione Bilancio della Camera in merito alla ratifica dell’accordo di modifica del Meccanismo Europeo di Stabilità. “Per un tweet festante di Salvini stanno ledendo la credibilità internazionale dell’Italia. Stanno impedendo a tutti i paesi europei di poter ricorrere a questo strumento”, ha aggiunto la leader dem.

Mes, Schlein: “Giorgetti dovrebbe valutare dimissioni”

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti dovrebbe valutare le dimissioni? “Sì, assolutamente. E’ stata una colossale smentita di Giorgetti quella che la maggioranza ha messo in atto in Parlamento. Dovrebbe ragionare sulle conseguenze di questa cosa”, ha poi affermato Schlein.

Mes, Schlein: “Sconfitti su Patto, ma ritorsione danneggia Italia”

“Avevano detto che avrebbero utilizzato il Mes come elemento di trattativa sul Patto di stabilità e crescita, invece si sono smascherati da soli, ieri hanno accettato a testa bassa un accordo fatto da Francia e Germania e oggi confessano con questo voto sul Mes, che non è mai entrato realmente nella trattativa sul Patto di stabilità e crescita, di essere stati sconfitti. Ma il messaggio ritorsivo danneggia la credibilità dell’Italia“ha aggiunto la leader dem. “Abbiamo visto ancora una volta l’incapacità di questo Governo e la tendenza a non raccontare la verità al Paese. Vediamo tanta sciatteria. Hanno perso in Europa e hanno pensato di fare una ritorsione su una questione completamente diversa”, ha poi sottolineato Schlein.

Assalto Cgil, Schlein: “Meloni ammetta matrice, sciogliere movimenti neofascisti”

“C’è stata ieri la condanna di chi ha assalito la sede della Cgil, le condanne e i responsabili individuati dimostrano che erano un attacco di matrice neofascista. E’ un’occasione per tornare a chiarire quella matrice sulla quale, mi pare, Giorgia Meloni non si fosse mai espressa, ma è anche un’occasione per ribadire quanto dice da molto tempo l’Anpi e cioè che secondo la Costituzione le organizzazioni neofascista andrebbero sciolte”, ha poi affermato Schlein.

Senato, Schlein: “Gasparri ha mentito, dismetta partecipazione da società”

“Da poco si è concluso al Senato il voto della giunta della Autorizzazioni su Gasparri. A prescindere dal fatto che la maggioranza nella giunta abbia stabilito la compatibilità di questa presidenza di una holding, c’è un fatto clamoroso di opportunità politica, per cui dovrebbe dismettere questa partecipazione. Non solo perché ha mentito e non è stato trasparente, ma perché lui era presidente dello stesso organo che oggi si è espresso nella scorsa legislatura, per cui le regole le conosceva”, ha aggiunto la leader dem, per cui il forzista “ha mentito dicendo che non aveva incarichi operativi e in più non c’è trasparenza su cosa faccia e quale sia la composizione della società che è partecipata dalla holding presieduta da Gasparri”.

“Vorremmo capire chi sono i soci, il Pd ha chiesto un supplemento di informazioni per poter fare le valutazioni del caso e la maggioranza ci ha negato questi chiarimenti. C’è una colossale questione di opportunità politica e di potenziale conflitto di interesse e noi vogliamo chiarezza”, ha aggiunto Schlein.

