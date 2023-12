Il deputato di Azione autore dell'emendamento conferma appoggio a Nordio: "Se realizzi quello che hai dichiarato, saremo da tua parte"

“Noi dobbiamo bilanciare la presunzione di innocenza e il diritto di informare e di essere informati”. Ha risposto così Enrico Costa, deputato di Azione, alle domande dei cronisti che gli chiedevano un parere sull’emendamento da lui proposto definito “legge bavaglio”.

“Nordio, se realizzi quello che hai dichiarato nelle dichiarazioni programmatiche, noi saremo dalla tua parte”, ha poi annunciato Costa, chiarendo la sua posizione a seguito della presa di distanze che il suo partito, Azione, ha espresso sull’appoggio che il deputato ha manifestato sulla linea governativa in tema di giustizia: “Se e mai si paleseranno in carne e ossa le fantomatiche fonti le prenderò in considerazione”.

