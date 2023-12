La conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio slitta al 28 dicembre

A causa di un persistente stato influenzale della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sono stati annullati i prossimi impegni previsti per questa settimana. È quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. Oggi la premier era attesa al Quirinale per la cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile. Domani era invece in programma alla Camera la conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio, che sarà riprogrammata subito dopo la pausa natalizia.

“A causa di un persistente stato influenzale la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato tutti gli impegni di questi giorni. La conferenza stampa di fine anno prevista per il 21, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dalla Associazione Stampa Parlamentare, si terrà giovedì 28 dicembre, sempre alle 11 presso l’aula dei gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati. L’organizzazione della conferenza stampa resta invariata”. Lo comunica in una nota l’Ordine dei giornalisti.

