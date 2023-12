La premier non parteciperà a cabina di regia Pnrr e Consiglio dei Ministri

A causa di uno stato influenzale, sono annullati gli impegni odierni del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Lo comunica palazzo Chigi. La premier avrebbe dovuto partecipare questa mattina, a Palazzo Chigi, alla Cabina di Regia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, a seguire, alla Riunione del Consiglio dei Ministri, che si terranno anche in sua assenza. Alle 18 era invece previsto il suo intervento alla Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori in corso alla Farnesina.

