L'emendamento era stato presentato dal deputato di Azione Enrico Costa alla legge di delegazione europea che prevede di vietare la pubblicazione degli atti fino alla chiusura delle indagini preliminari

La Camera ha approvato, così come riformulato dal governo, l’emendamento presentato dal deputato di Azione Enrico Costa alla legge di delegazione europea che prevede di vietare la pubblicazione degli atti fino alla chiusura delle indagini preliminari. Il via libera è arrivato con 160 sì e 70 no. La riformulazione proposta dall’esecutivo prevede di vietare la pubblicazione per estratto o integrale del testo delle ordinanze di custodia cautelare prima dell’udienza preliminare.

“Un risultato positivo e che ci soddisfa, un buon traguardo per ribadire ancora una volta l’importanza, per Forza Italia e per il governo, del garantismo e della presunzione di innocenza, cardini chiave sui quali si fonda la nostra Costituzione”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata