All'attacco il Pd: "Depistaggio, ci invita a guardare il dito e non la Luna"

Arriva anche sui social la polemica sulla casa del ministro Crosetto. “Mi disgusta doverlo fare ma mi sono stufato. ‘Come mai si è trasferito da 2 mesi in un appartamento (non utilizzando l’alloggio di servizio a disposizione, gratuitamente, alla difesa) e pagherà da gennaio?’. Semplicemente perché i lavori (a carico a locatore) sono a questo punto”. Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto, accompagnado la dichiarazione con le foto che mostrano i lavori di ristrutturazione dell’appartamento in cui vive e per il quale, secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, l’esponente di governo da due mesi non pagherebbe l’affitto, ma inizierà a farlo da gennaio 2024. “Queste foto, odierne, penso spieghino perché, come qualunque inquilino, io sia un po’ irritato – ha scritto Crosetto -. Da ministro mi comporto come mi comporterei da cittadino: cerco di rispettare i miei doveri e difendere i miei diritti. Ps – conclude Crosetto – grazie per aver resa pubblica la mia residenza”.

Il Pd: “Che c’azzecca che non paga l’affitto per i lavori? Depistaggio”

“Ma che c’azzecca? Che c’azzecca l’autodifesa del ministro Crosetto che non paga l’affitto di casa perché ci sono lavori in corso? È un piccolo depistaggio. Ci invita a guardare il dito e non la Luna. Questi rappresentanti della destra di governo sono pieni di conflitti d’interesse. Caro ministro Guido Crosetto, nelle sue mani c’è la difesa del nostro Paese. Non è fuori luogo avere rapporti con un imprenditore della cyber sicurezza che è anche il padrone di casa sua?”. Così in una nota Sandro Ruotolo, membro della segreteria nazionale del Pd.

