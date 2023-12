Il vicepremier: "E' la vittoria dei sì"

“Oggi è una giornata davvero storica perché dopo anni di pazienza, si parte con un cantiere che unirà il Piemonte all’Italia, alla Francia, all’Europa. Significa inquinare di meno e significa anche un indotto da miliardi di euro a vantaggio del Piemonte. Significa posti di lavoro, significa tutela ambientale e significa la vittoria del sì perché i no hanno stufato, i no bloccano il Paese: i no Tav, i no ponte i no Mose. Ecco, questa è la vittoria dei sì”. Così il Vicepremier e Ministrio delle Infrastrutture, Matteo Salvini a margine della visita al cantiere del Treno ad Alta Velocità di Chiomonte in occasione dell’avvio dello scavo del tunnel di base del Moncenisio.

“Viaggiare in treno nel 2032 tra Torino e Lione, significa inquinare di meno, così come significa inquinare di meno viaggiare tra Bolzano e Innsbruck, come viaggiare in treno tra Messina, Reggio, Roma, Milano e Berlino. Sono ben contento dell’Italia che corre”, ha proseguito il Vicepremier: “Nella legge di Bilancio ci sono tutti i soldi necessari per fare il ponte sullo Stretto, la Tav finirà nel 2032, il tunnel del Brennero finirà nel 2032. Il Ponte sullo Stretto partirà con i lavori l’anno prossimo e finirà nel 2032. Sono abituato a mantenere le promesse che faccio e il ponte sarà un passo in vanati per l’ingegneria mondiale, che prorterà tutto il mondo a venire a studiare l’ingegneria italiana”.

