Il post su Instagram pubblicato in contemporanea sugli account della premier italiana e di quello britannico

“Il Regno Unito e l’Italia stanno lavorando fianco a fianco per difendere i nostri valori comuni e sconfiggere i trafficanti di esseri umani“. Lo scrivono su Instagram la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il premier britannico Rishi Sunak, dopo il weekend di Atreju e l’incontro che ha visto allineati Meloni, Edi Rama e Rishi Sunak sul tema migranti. L’identico post social è stato pubblicato in contemporanea sui rispettivi account con allegata una foto in cui i due leader si stringono la mano.

Nel messaggio, scritto sia in inglese che in italiano, Meloni e Sunak scrivono che “c’è così tanto che ci unisce. Il Regno Unito e l’Italia condividono un profondo e solido legame. È una relazione basata sui nostri valori condivisi. Una fede nella libertà individuale e nel nostro impegno per la sovranità nazionale”. “Non si tratta solo di principi conservatori, ma fondamentalmente britannici e italiani – sottolineano -. Abbiamo molte sfide condivise. Sia l’Italia che il Regno Unito hanno dovuto far fronte a un afflusso senza precedenti di immigrati illegali. Entrambi crediamo che la difesa dei confini sia fondamentale. Qualunque siano le nostre sfide, saremo sempre uniti nella nostra risposta”.

