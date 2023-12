Il filosofo e politologo aveva 90 anni, fu leader di Potere Operaio e Autonomia Operaia

E’ morto a Parigi, a 90 anni, il filosofo e politologo Antonio (Toni) Negri. La notizia, annunciata ai media dalla moglie Judit Revel, è stata confermata a LaPresse dalla famiglia. Nato a Padova nel 1933, è considerato tra i maggiori pensatori della dottrina dello stato a livello mondiale. Dopo aver partecipato all’esperienza dei ‘Quaderni Rossi’ nei primi anni Sessanta, ha avuto un’importanza cruciale nell’elaborazione teorica dell’operaismo e in seguito nella fondazione di Potere operaio e nell’Autonomia operaia.

“Ciao Toni, Maestro, Padre, Profeta. Hai attraversato il deserto. Ora c’è il mare. Ma resterai per sempre” è il commento sui social di Luca Casarini.

Ecco alcune delle sue opere: in collaborazione con Michael Hardt, ‘Impero’ (Rizzoli, 2002), ‘Moltitudine’ (Rizzoli, 2004) e ‘Comune’ (Rizzoli, 2010); una trilogia di studi su Spinoza ‘Marx oltre Marx’ (Feltrinelli, 1979; ora manifestolibri, 1998), ‘Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno’ (SugarCo, 1992). Con Feltrinelli ha pubblicato anche ‘Goodbye Mr Socialism’ (2006), ‘Fabbrica di porcellana. Per una nuova grammatica politica’ (2008) e ‘Questo non è un Manifesto’ (con Michael Hardt; 2012).

Fu coinvolto nell’operazione ‘7 aprile’ legata alle Brigate Rosse. Fu condannato a 12 anni di carcere con l’accusa di essere “moralmente responsabile”.

