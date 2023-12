Il ministro delle imprese e del made in Italy: "Vedo leader internazionali di altissimo livello"

“Atreju è nata sul confronto”. Lo ha annunciato il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso a margine dell’intervento del premier albanese Edi Rama ad Atreju. “Questo confronto oggi cresce ancor di più, perché vedo leader internazionali di altissimo livello. Primi ministri sia di conservatori, come il premier inglese, sia socialisti, come il premier albanese, grandi imprenditori illuminati come Elon Musk. Atreju rappresenta qualcosa di importante e significativo non soltanto per l’Italia, ma per l’Europa. E io potrei aggiungere anche per il mondo occidentale”, conclude il ministro.

