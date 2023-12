Meloni è entrata nella sala dedicata ad Emanuela Loi, poliziotta morta nella strage di via D'Amelio

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia in corso nei giardini di Castel Sant’Angelo a Roma. Oggi i panel con il primo ministro Albanese Edi Rama e quello britannico Rishi Sunak, che la premier in mattinata riceverà a Palazzo Chigi. Atteso ad Atreju anche Elon Musk, patron di Tesla e X. Meloni è entrata nella sala dedicata ad Emanuela Loi, poliziotta morta nella strage di via D’Amelio, dove si teneva l’intervista al primo ministro albanese Rama. Meloni, accolta dagli applausi, ha salutato la platea, per poi sedersi in prima fila accanto al presidente del Senato, Ignazio La Russa.

