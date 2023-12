In sala ad ascoltarlo anche Giorgia Meloni

L’arrivo del premier albanese Edi Rama ad Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia in corso ai Giardini di Castel Sant’Angelo, a Roma. Seduta in prima fila per ascoltare l’intervento di Rama c’è anche la premier Giorgia Meloni. Rama si è detto “fiducioso” sulla decisione della Corte costituzionale albanese in merito all’accordo Italia-Albania sui migranti, perché, a suo parere, “l’accordo non ha niente di anticostituzionale”.

