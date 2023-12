L'ex compagno della premier è stato accolto e "scortato" dal sottosegretario Delmastro

Arrivo inatteso ad Atreju: l’ex compagno della premier Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, si è presentato a sorpresa alla festa di Fratelli d’Italia, non rispondendo però alle domande dei cronisti, che dopo un estenuante pressing si sono dovuti arrendere. Il giornalista è entrato poi una sala dove era in programma un dibattito, accolto e “scortato” dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro che ha risposto ai cronisti sull’inopportunità della presenza di Giambruno alla kermesse. “Siamo in uno stato democratico, adesso uno non ha neanche il diritto di farsi vedere?”, le parole dell’esponente dell’esecutivo.

