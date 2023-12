La deputata di FdI, che è nella commissione di vigilanza Rai, ha commentato quanto accaduto ad Atreju

“Sarà mia cura portare il caso Corsini proprio in commissione di vigilanza perché ritengo che sia inaccettabile questa polemica“. Così la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, che fa parte della commissione di vigilanza Rai, a margine degli eventi in programma alla festa di Atreju, a proposito delle parole del direttore dell’approfondimento Rai Paolo Corsini. “Credo nasconda un problema più ampio: cioè la reale libertà dei giornalisti. Corsini non era qua a nome della Rai ma a fare un’attività coerente con la sua professione ma estranea, è assolutamente libero come prevede la Costituzione di avere delle idee e poterle esprimere. Fino a prova contraria non è la sinistra che dice quando si parla, come si parla e cosa si dice” ha aggiunto l’onorevole.

