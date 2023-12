Il ministro a margine di 'Atreju', la festa di Fratelli d'Italia a Roma

“La volontà del governo siciliano è quella di sostenere la realizzazione del Ponte“. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, già governatore della Sicilia, a margine di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia a Roma. “Certo, non possiamo ‘spogliare Cristo per vestire Maria’ – aggiunge Musumeci citando un proverbio siciliano – dobbiamo lavorare affinché le priorità siano servite da una fonte finanziaria che è assolutamente copiosa“.

