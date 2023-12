Il Rappresentante speciale dell'Ue per il Golfo Persico: "Adesione dell'Ucraina all'Ue decisa sul treno per Kiev"

“Giorgia Meloni dice due cose: una vera e una falsa. Ovvero che il governo ‘Conte due’ ha votato nel 2020 la riforma del Mes. Quello che dice di falso è che io abbia firmato il mandato all’ambasciatore italiano quando non ero nei miei pieni poteri perché il governo era già caduto. Quel documento porta la data del 20 gennaio 2021, il governo Conte è caduto il 26 gennaio”. Lo ha detto il Rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo Persico, Luigi Di Maio, a ‘Piazzapulita’ su La7. “Con quel documento Giorgia Meloni si smentisce da sola“, ha aggiunto.

“Che si dica che anche gli ambasciatori del corpo diplomatico siano complici di una teoria cospirazionista questo non è giusto e non è istituzionale” ha aggiunto il Rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo Persico, Luigi Di Maio parlando del Mes.

Di Maio: “Adesione Ucraina a Ue decisa sul treno per Kiev”

In merito alla fotografia sul treno per Kiev Di Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz “aveva una significato politico che la storia riconoscerà” ha dichiarato il Rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo Persico, Luigi Di Maio, a ‘Piazzapulita’ su La7. Di Maio ricorda come quel giorno “i tre leader sono saliti sul treno per Kiev senza un accordo in merito all’allargamento dell’Ue all’Ucraina” e ne sono scesi “compatti” con una linea che “si è vista proprio oggi con la decisione del Consiglio Europeo”.

