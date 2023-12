Il ministro per i Rapporti con il Parlamento: "Stiamo discutendo per trovare un percorso ordinato"

Ci sarà la fiducia sulla manovra al Senato: lo ha confermato il ministro per il Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a margine di Atreju, la festa di FdI a Castel Sant’Angelo, a Roma. “Lo avevamo già detto ai capigruppo di maggioranza e opposizione, stiamo discutendo anche in queste ore con loro per trovare un percorso ordinato, la fiducia non è una novità, ed è sempre stata messa negli anni scorsi. Noi abbiamo garantito un dibattito approfondito“. Per quanto riguarda invece le critiche sulla presenza ad Atreju del leader del partito di estrema destra spagnolo Vox, Santiago Abascal, il ministro ha detto: “Non sono l’avvocato difensore di Abascal. Spiegherà lui il senso delle sue parole“. Il riferimento è all’intervista con un quotidiano argentino in cui Abascal ha affermato che arriverà un momento in cui il popolo spagnolo vorrà “appendere per i piedi” il premier iberico Sanchez.

