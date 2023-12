Ampliato accesso a fondo mutui prima casa per le famiglie numerose a basso reddito. Venti milioni in 3 anni per aree colpite da calamità naturali

I relatori della finanziaria in commissione Bilancio al Senato hanno presentato un emendamento alla manovra. Numerose le nuove disposizioni previste nel testo, che vanno dall’accesso al fondo mutui per la prima casa alle famiglie numerose alla riqualificazione delle infrastrutture pubbliche, passando per l’educazione stradale a scuola e al sostegno alle aree colpite da calamità naturali.

Fondo mutui prima casa per famiglie numerose a basso reddito

Nell’emendamento si promuove l’accesso al fondo mutui prima casa anche per le famiglie numerose a basso reddito. Si amplia così l’accesso al fondo, possono accedere al fondo le famiglie con tre figli sotto i 21 anni e un Isee non superiore a 40.000 euro, le famiglie con quattro figli di età inferiore a 21 anni e Isee fino a 45.000 euro e quelle con cinque o più figli sotto i 21 anni e Isee non superiore a 50.000 euro.

Aliquota al 21% per un immobile affitti brevi

Aliquota sulla cedolare secca al 21% anziché al 26% per uno degli immobili destinato ad affitti brevi. L’immobile scelto deve essere individuato dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Quasi 80 milioni in due anni per personale scuola Caivano

Arrivano altri 39,4 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il personale scolastico di Caivano.

Un milione a tecnopolo mediterraneo sviluppo sostenibile

Un milione di euro per assicurare il funzionamento dell’istituto di ricerche tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile.

Emergenza Ucraina fino a fine 2024, altri 40 milioni euro

Prorogato fino al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza per assicurare assistenza alla popolazione ucraina, con lo stanziamento di ulteriori 40 milioni di euro per il rafforzamento dei servizi sociali dei Comuni ospitanti.

8,4 milioni nel 2024 per riqualificazione infrastrutture pubbliche

Arriva un fondo da 8,4 mln nel 2024 per assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori.

400mila euro per educazione stradale a scuola

Arriva l’educazione stradale a scuola con uno stanziamento di 400.000 euro per il 2024. “Al fine di promuovere la formazione delle studentesse e degli studenti in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, – si legge – nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito è istituito un Fondo per la promozione della sicurezza stradale, con una dotazione di euro 400.000 per l’anno 2024, destinato alla realizzazione di laboratori innovativi di educazione stradale nelle istituzioni scolastiche”.

250mila euro in più a ciascuna Camera per Copasir

Autorizzata la spesa di ulteriori 250mila euro in favore ciascuna Camera per il funzionamento del Copasir.

20 milioni in 3 anni per aree colpite da calamità naturali

Al fine di rafforzare i sistemi di soccorso e di protezione civile, di assicurare gli interventi di messa in sicurezza sul territorio e di sostegno alle aree colpite da calamità naturali, nello stato di previsione del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 6,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

5 milioni in più in 2024 a fondo Alzheimer

Trentacinque milioni in più in tre anni al fondo per Alzheimer. Lo stanziamento aggiuntivo è di 5 milioni nel 2024 e 15 milioni per il 2025 e 2026.

