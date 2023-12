La sorella della premier e moglie del ministro a margine di Atreju

“Sono stata orgogliosa di lui, ha trovato una soluzione” per arrivare in tempo a Caivano, “lui è andato a lavorare”: lo ha detto, arrivando ad Atreju, Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d’Italia, sorella della premier e moglie del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, a proposito della fermata straordinaria a Ciampino di un treno Frecciarossa in ritardo per far scendere il ministro. Quindi non gli ha tirato le orecchie? “Sinceramente no, in questo caso no, in altri casi sì però”, ha aggiunto con un sorriso. La sorella della premier ha inoltre risposto con un secco ‘no’ a chi le ha chiesto dell’opportunità di avere Santiago Abascal, leader del partito di estrema destra spagnolo Vox, alla kermesse di FdI a seguito delle frasi su Pedro Sanchez: in un’intervista al quotidiano argentino Clarin, Abascal aveva affermato che arriverà un momento in cui il popolo spagnolo vorrà “appendere per i piedi” il premier iberico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata