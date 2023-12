Il presidente del gruppo FdI al Senato a margine di Atreju

“Una notizia ordinaria”. Così il presidente del gruppo di Fratelli d’Italia in Senato Lucio Malan ad Atreju commenta lo stop temporaneo della Corte Costituzionale albanese al patto con l’Italia sui migranti.“L’opposizione albanese è contraria”, ha quindi aggiunto e quando i cronisti sottolineano che si tratti di un’opposizione di destra ha aggiunto: “Sono quelli che venivano indicati dalla sinistra come bruttissimi, terribili di destra. Adesso dalla nostra sinistra invece sono tutti contenti che questa terribile opposizione di destra albanese fa quello che vorrebbero loro, cioè mettere i bastoni tra le ruote a una cosa che sicuramente è buona per l’Italia”. “Forse nel pomeriggio potrebbe esserci un incontro tra i capigruppo”, fa sapere sui tempi della manovra in parlamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata