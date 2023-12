La ministra per il turismo ad Atreju: "I nostri imprenditori sanno fare ospitalità"

(LaPresse) “Credo che si troveranno assolutamente gli accordi per andare avanti. Credo che già la settimana prossima al Senato si voterà”. Lo ha annunciato Daniela Santanché, rispondendo alle domande dei cronisti sulla manovra finanziaria. “Siamo nel paese in cui l’ospitalità i nostri imprenditori la sanno fare molto bene”, ha quindi aggiunto la ministra, commentando il fatto che la scuola di formazione sulla materia tra le più importanti al mondo, aggiungendo che “è un peccato che noi non abbiamo una scuola che sia importante e che formi i lavoratori in questo settore”.

