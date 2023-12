Il ministro dopo la firma dell'intesa con Gran Bretagna e Giappone per la realizzazione di un nuovo caccia avanzato

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parla in conferenza stampa dopo la firma a Tokyo dell’accordo con Gran Bretagna e Giappone sul Global Combat Air Programme (Gcap), che consente ai tre Paesi di lavorare insieme a un nuovo caccia avanzato da schierare nel 2035. “Oggi è un momento storico e importante per le nostre tre nazioni. Questo progetto non è soltanto un progetto tecnologico e industriale, ma è il progetto per una cooperazione geostrategica importante: è il simbolo del fatto che il mondo sta cambiando, è diventato più piccolo, e la sicurezza di ognuno di noi dipende anche da cosa succede in territori molto lontani da noi e dalle nostre nazioni”, ha dichiarato l’esponente del governo.

“È un periodo difficile quello che viviamo, che richiede alle nazioni di cooperare, di scambiare tra di noi conoscenza, tecnologia, di fare accordi industriali. Tre grandi nazioni che in un mondo come quello che viviamo si sentono minacciate da attori statuali sempre più aggressivi, e che decidono di fare squadra tra di loro”, ha aggiunto Crosetto sull’accordo.

