"Continuiamo ad insistere perchè è una proposta di buon senso", ha detto il segretario di Forza Italia

Il vicepremier Antonio Tajani interviene sul Superbonus dopo il no alla proroga in manovra del Mef. “Il maxi emendamento sarà scritto nel modo migliore possibile, noi abbiamo chiesto una serie di cose. Per quanto riguarda la proroga del superbonus per i lavori che hanno superato quota settanta per cento mi auguro possa essere inserita nel mille proroghe. Continuiamo ad insistere perchè è una proposta di buon senso”, ha detto il segretario di Forza Italia.

“Il super bonus è stato gestito male con tante truffe e per le casse dello Stato. Noi però parliamo di persone oneste e qui si può dare una breve proroga. Non significa fare un accordo per tutti ma per una piccola parte di condomibni che hanno rispettato le regole devono poter concludere i lavori”, ha proseguito Tajani.

