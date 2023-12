Fonti vicine al garante del MoVimento dicono che non si tratterebbe di nulla di grave. Possibili dimissioni in giornata

Beppe Grillo è ricoverato all’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, dove si è presentato domenica scorsa dopo essersi recato al pronto soccorso per un problema. A quanto apprende LaPresse da fonti vicine al garante del M5S, non si tratterebbe di nulla di grave. Grillo è stato solo tenuto precauzionalmente in osservazione e, dopo i dovuti accertamenti, potrebbe essere dimesso già nella giornata di oggi.

