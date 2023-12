Il ministro sulla presenza del leader di Vox: "Non penso ci siano problemi"

“Non ne abbiamo parlato. Sono stato a Bruxelles negli ultimi giorni a fare altro, ma non penso che possano esserci problemi rispetto a un’iniziativa che è fatta di confronto in cui partecipano esponenti da sempre che hanno opinioni molto distanti“. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, parlando a margine dell’assemblea di Confagricoltura sulla presenza a Atreju – la manifestazione politica giovanile della Destra italiana – del leader di Vox Santiago Abascal, al centro della polemica in Spagna per aver detto che verrà il momento in cui la gente vorrà impiccare per i piedi Pedro Sanchez. Nessun problema, quindi, ad accogliere leader che hanno fatto “affermazioni diverse sul piano politico, anche usando spesso parole forti, che io però, trattandosi di leader stranieri, non intendo commentare”, ha aggiunto Lollobrigida.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata