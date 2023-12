Il vicepresidente della Camera a margine della presentazione della manifestazione 'Atreju'

“Quello che lascia perplessi non è l’antifascismo: è l’antifascismo senza fascismo“. Così Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, a proposito del grido del loggionista alla Prima della Scala, a Milano. L’esponente di Fratelli d’Italia, a margine della presentazione della manifestazione ‘Atreju’ nella sede del partito in via della Scrofa, a Roma, ha poi commentato l’identificazione dell’uomo, Marco Vizzardelli, da parte della Digos: “Se lo hanno fatto ci sarà stato un motivo. Io ho fatto molto peggio e sono stato identificato a mia volta“.

