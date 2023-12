Così il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia

“L’opposizione usa toni molto forti in Italia contro il governo, come noi quando eravamo all’opposizione usavamo toni molto forti contro i governi a cui ci opponevamo”. Commenta così Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, le parole inneggianti a una nuova Piazzale Loreto per l’attuale premier spagnolo Pedro Sanchez pronunciate del leader di Vox Santiago Abascal. Ai giornalisti che gli hanno fatto notare che in Italia non si è mai augurata la morte di nessun avversario politico, Donzelli ha quindi risposto: “Qualcuno dice cose peggio di noi anche oggi”, aggiungendo che è giusto dividere “la politica interna di ciascuna nazione con i rapporti tra Stati”. Poi ribadisce: “Nei nostri confronti ricordo io dichiarazioni molto gravi di politici e giornalisti in trasmissioni televisive che hanno detto di tutto sugli esponenti del governo”.

