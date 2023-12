La cerimonia a Fabriano celebrata da Don Aldo Bonaiuto

È stata battezzata Sara, la piccola bambina di 4 anni, figlia di una donna nigeriana, Maria, vittima di tratta. La cerimonia si è tenuta a Fabriano, nella Chiesa di San Nicolò . A celebrare la santa messa, Don Aldo Bonaiuto. In prima fila, anche il sindaco di Fabriano Daniela Ghergo e le autorità locali. Padrino e madrina di battesimo della bambina sono invece stati il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e la moglie.

Tajani: “Oggi giornata emozionante”

“Oggi è una giornata emozionante, bella, perché si festeggia il ricongiungimento di una mamma con la sua bambina, che ha vissuto momenti difficilissimi”, ha detto il vicepremier al suo arrivo. La funzione fa parte dei festeggiamenti per il 25esimo anno di sacerdozio di Don Aldo Buonaiuto, guida della Comunità Papa Giovanni XXIII. “Grazie al lavoro della Farnesina – ha dichiarato Tajani – siamo riusciti a fare questa operazione e questo è un fatto certamente positivo”.

Don Aldo Bonaiuto: “Oggi celebriamo storia di speranza”

“Un ringraziamento speciale ad Antonio Tajani e alla moglie. Siamo legati da un profondo affetto di amicizia. Oggi stanno facendo un gesto importante, cioè quello di prendersi cura di una mamma che aveva bisogno di riunirsi con la sua bambina, che non vedeva da 4 anni”, ha invece detto Don Aldo Bonaiuto, durante la santa messa. “La mamma di questa bella bambina si chiama Maria – ha rivelato Don Aldo durante l’omelia – ha vissuto una vita difficile, un dramma. Una ragazza l’ha messa nelle nostre mani, nelle mani di questa comunità. Questa è una storia di speranza. Maria era lì in quel momento e non per caso”. È ancora: “L’incontro con Tajani e la moglie ha fatto scattare un sentimento di amore, quello che hanno tutti i genitori per i loro figli”. Dopo le parole del parroco, all’interno della chiesa, è scattato un grande e lungo applauso.

