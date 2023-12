Il segretario di SI sullo stop all'intesa commerciale con la Cina: "Non abbiamo politica estera"

“Non c’è una politica estera. Che idea abbiamo del nostro ruolo nel mondo io non l’ho capito”. Lo ha dichiarato il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, rispondendo alle domande dei cronisti sulla chiu sura della Via della seta tra Italia e Cina. Fratoianni ha poi aggiunto che non vede una strategia “né su temi decisivi come quello della pace”, ma neanche “sul tema della politica economica e dei rapporti geopolitici”.

