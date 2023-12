Lo ha detto il presidente del Senato in vista di domani sera

Ignazio La Russa auspica la presenza di Liliana Segre alla Prima della Scala del 7 dicembre a Milano. “Sarei felice se la senatrice a vita Segre domani, dove non potrà essere presente il presidente della Repubblica, fosse presente sul palco d’onore della Scala, anche per ribadire la nostra solidarietà e la speranza di pace in Medioriente. La decisione spetta alla senatrice Segre e l’invito formale spetta al sindaco, e credo che questo sia in itinere. Io ne sarei felice”, ha detto il presidente del Senato rispondendo a una domanda a margine di una conferenza stampa a Palazzo Madama.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata