Lo riferisce un alto funzionario Ue in vista della riunione di domani

Alla riunione dell’Eurogruppo di domani, 7 dicembre, “l’Italia sarà invitata a riferire sulla situazione riguardo alla ratifica da parte del Parlamento del trattato del Mes rivisto. Sapete che a luglio il parlamento nazionale ha deciso di sospendere questo processo per quattro mesi. Ora questo periodo è ormai scaduto. Sembra quindi che questo sia il momento opportuno perché il ministro Giorgetti chiarisca come il governo vede la strada da seguire e la tempistica per la ratifica del trattato”. Lo ha detto un alto funzionario Ue in vista della riunione dell’Eurogruppo di domani. “Non chiediamo a Giorgetti di riferire ogni volta ma solo quando pensiamo che ci sia qualcosa su cui dobbiamo essere informati e in questo caso, come ho detto, c’è una certa scadenza che è passata e in questo momento penso che sia abbastanza chiaro che tutti vogliono sapere cosa succede ora”, ha aggiunto. “Sapevamo da quattro mesi come stavano le cose, ma ora ciò che accadrà dopo è solo procedurale. Quindi niente di più, niente di meno. Non ci aspettiamo una grande discussione“, ha precisato.

