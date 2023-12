La vicepresidente del Senato a margine del 'Transatlantic Award Gala Dinner' organizzato dall'American Chamber of Commerce in Italy a Milano

“Si potrà iniziare a parlare di alleanze a urne chiuse. Ci sono preclusioni per Afd, ma io metto sullo stesso piano le preclusioni per il partito Socialista perché abbiamo visto il frutto di unioni di partiti così diversi: una Commissione lenta, pigra, litigiosa”. Lo ha detto la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, a margine del ‘Transatlantic Award Gala Dinner’ organizzato dall’American Chamber of Commerce in Italy a Milano. “La Commissione Ursula nacque per dare stabilità -continua la senatrice Azzurra- adesso non c’è più questo problema, io vorrei un centrodestra netto e definito esattamente come c’è in Italia, e siccome i due poli importanti in Europa sono il PPE e il PSE, noi abbiamo bisogno di dare forza a Forza Italia per fare in modo che non siano i socialisti a dare le carte. Non mi piace sentir dire che l’importante è governare, non importa con chi. Ecco no, con i socialisti abbiamo già visto cosa succede”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata