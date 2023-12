Così il presidente della Campania che propone: "Decarbonizzare l'Ilva di Taranto con il Pnrr"

Vincenzo De Luca ha parlato anche della questione ambiente nei giorni in cui è in corso la Cop28, la conferenza dell’Onu sulla crisi climatica. “C’è un impegno finanziario dell’Italia di 100 milioni di euro, equivalente a quello della Francia, quindi c’è uno sforzo fatto dal nostro Paese e questo va apprezzato ma sono risorse del tutto insufficienti parlando di decarbonizzazione”, ha detto il presidente della Regione Campania intervenuto alla giornata del Riformista per rispondere alle domande di Augusto Minzolini. Poi De Luca ha lanciato una proposta: “Decarbonizzare l’Ilva di Taranto con il Pnrr e renderlo compatibile con la tutela ambientale”.

